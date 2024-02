È scomparso lo scorso ottobre, e da allora non ci sono state più sue notizie ufficiali se non qualche avvistamento non confermato. Il padre non si dà pace: "Aiutatemi a ritrovare mio figlio". La drammatica storia riguarda Alvin Kevin Presti, che nel pomeriggio del 28 ottobre 2023 fece perdere le tracce di sé a Bellano.

Subito i familiari ne denunciarono la scomparsa, fornendo foto e identikit per aiutarli nelle ricerche. Il giovane è alto circa 1,68 metri, leggermente sovrappeso al momento dell'allontanamento, occhi castano-verdi e capelli castani.

Il padre, Ignazio Presti, continua a lanciare appelli per sensibiizzare i lecchesi a segnalare eventuali avvistamenti, utili a rintracciare il figlio.

Alvin, scomparso da tre mesi

"Alvin è scomparso ormai da più di tre mesi da Bellano, dove era in cura presso il Cra - spiega l'uomo - È una persona con fragilità psichica e di lui non abbiamo nessuna notizia. L'unica informazione che dovrebbe essere certa è relativa a un passaggio in auto che Alvin avrebbe ottenuto il pomeriggio stesso della scomparsa da Bellano verso Chiavenna. Almeno così mi hanno detto le forze dell'ordine. Poi ci sono stati tre possibili avvistamenti a Sondrio città, zona Iperal centro commerciale Fuentes a Piantedo e l'ultima, il 24 dicembre, a Dervio. Naturalmente non possiamo essere certi che si tratti davvero di lui. Sono disperato".

Da qui l'appello lanciato attraverso LeccoToday: "Alvin deve prima di tutto sapere che non è obbligato a tornare in clinica se non vuole e che noi gli vogliamo bene e lo aspettiamo, deve mettersi in contatto. Ho creato una pagina Facebook con numerose foto e la descrizione del ragazzo e della situazione. Alvin è senza cellulare e senza soldi. Vi prego aiutatemi".