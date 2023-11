Si sente male in stazione: soccorsi urgenti

Soccorsi in codice rosso nella tarda mattinata di Lecco. Intorno alle 10 di mercoledì 22 novembre la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata mobilitata per il malore occorso a un uomo di 57 anni mentre si trovava in piazza della stazione: sul posto si sono portati i sanitari della Croce Rossa di Lecco, che si sono occupati dell'uomo e ne hanno stabilizzato le condizioni.

Dopo il miglioramento delle stesse, è stato trasportato presso l'ospedale Manzoni di Lecco: arrivato in via dell'Eremo, è stato ricoverato all'interno del pronto soccorso in codice verde.