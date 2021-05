Restano bloccati in una chiusa dell'Adda: anatroccoli salvati dai Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco in azione per salvare tre anatroccoli rimasti bloccati in una chiusa del fiume. L'intervento è scattato nella mattinata di oggi, domenica 2 maggio, nel territorio comunale di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco.

Una squadra del Distaccamento di Merate è intervenuta presso una chiusa del fiume Adda dove poco prima tre anatroccoli erano rimasti bloccati in una briglia.

I Vigili del Fuoco, una volta preparata la manovra con idrocostumi e altri dispositivi di protezione individuale, hanno raggiunto e recuperato i cuccioli. Verificate le loro buone condizioni, li hanno quindi lasciati liberi nelle vicinanze in sicurezza.

Gli anatroccoli se ne sono così andati sereni, al seguito della loro mamma papera, nella acque del fiume.