Cordoglio a Valmadrera per la scomparsa di Angelo Rigamonti, storico consigliere della sinistra valmadrerese

È scomparso martedì mattina all'interno della Rsa "Opera Pia Magistris" di Valmadrera, dov'era ricoverato da ormai due anni, Angelo Rigamonti. 90 anni, era molto noto in città per il suo impegno e la sua passione politica, con numerosi anni trascorsi in Consiglio comunale prima nelle file del Pci, poi del Pds, poi di una lista civica di Sinistra dove nel 1995 era stato anche candidato sindaco.

«Forte senso del dovere»

«È stato un uomo che aveva forte il senso del dovere e anche dai banchi dell’opposizione - lo ricorda il sindaco Antonio Rusconi - sapeva tenere le sue posizioni con grande rispetto verso le istituzioni. Fino allo scorso anno, quando mi recavo abitualmente in casa di riposo, mi chiamava “signor sindaco” . Angelo ha anche ricostruito in un libro la storia del Pci e della Sinistra a Valmadrera in tempi dove la coerenza in politica era anche coerenza di vita. Era tra le altre cose molto legato al Cfp Aldo Moro in cui aveva rappresentato l'Amministrazione Comunale».

Lascia la moglie Maria Grazia e i figli Giovanni, Vincenzo, Dario e Alba con le rispettive famiglie e i nipoti. I funerali si terranno giovedì alle 9.45 presso la Chiesa Parrocchiale.