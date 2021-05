Varenna: Angelo si è allontanato da casa, ricerche in corso

Allarme a Varenna per la scomparsa di Angelo C., classe 1962, allontanatosi sabato mattina dalla sua abitazione dell'Alto Lago. L'uomo, come riferito dalla Prefettura di Lecco, è alto 175 cm, ha una corporatura normale, capelli brizzolati e occhi marroni. Solitamente indossa uno smanicato di colore rosso.

Chi può fornire utili contributi alle ricerche, è pregato di mettersi in contatto con la Stazione Carabinieri di Bellano.