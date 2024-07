Cane finisce nel crepaccio: salvato dai pompieri

Se l'è vista brutta il cane finito in un crepaccio a ridosso dei ripetitori di Valcava. Intorno alle 9.20 la Centrale dei Vigili del fuoco è stata allertata per quanto occorso all'animale: il quadrupede è ritrovato in fondo a una stretta buca alta ben quattro metri, un tecnico del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) si è calato, l'ha raggiunto, imbragato e preparato per il recupero, riconsegnando così Cloe al suo padrone.