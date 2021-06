Allarme bocconi avvelenati per cani: «Prestare la massima attenzione»

Nuovo allarme bocconi avvelenati per cani nel territorio lecchese. L'ultimo caso è stato segnalato ad Annone Brianza, dove il Comune ha chiesto di prestare la massima attenzione, soprattutto lungo la pista ciclopedonale, dopo il ritrovamento di alcuni bocconi più che sospetti.

«Si comunica alla cittadinanza che in data odierna è stata segnalata agli uffici comunali la presenza lungo la pista ciclo pedonale in Località Ona di bocconi di cibo per cani contenenti veleno, come quelli nella foto sottostante - si legge nella notte diffusa ieri sera, mercoledì 1° giugno sul canale Facebook del Comune di Annone - Sono in corso i dovuti accertamenti da parte della Ats Brianza. Si avvisano pertanto i fruitori della pista di fare attenzione e di segnalare agli uffici comunali eventuali riscontri dello stesso tipo».

L'allarme - affinchè i possessori di cani prestino la massima attenzione a tutela dei loro amici a quattro zampe - è stato rilanciato anche dalle Guardie ecozoofile di Como e Lecco.