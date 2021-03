Fugge ai controlli antidroga della Polizia e si nasconde al Golf Club: arrestato

Un'auto con a bordo due uomini non si è fermata all'alt. Dopo l'inseguimento, uno di loro è stato scoperto dagli agenti in un baule pieno di chiodi con 9 grammi di coca e 6 di hashish

Un'auto non si ferma all'alt della Polizia durante alcuni controlli stradali in Brianza e i due uomini a bordo fuggono finendo con il veicolo contro un muro. Uno degli occupanti, in possesso di 15 grammi di droga, viene poi rintracciato dagli agenti all'interno del vicino Golf Club dove aveva cercato di nascondersi.

Potenziati i controlli antidroga lungo le strade lecchesi

Sono stati senza dubbio momenti concitati quelli vissuti nel pomeriggio di martedì 16 marzo ad Annone Brianza dove erano in corso alcuni controlli antidroga da parte delle forze dell'ordine. Al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, il Questore D’Agostino, a seguito del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto De Rosa, ha infatti pianificato una serie di servizi straordinari in varie località della provincia lecchese con il coinvolgimento di tutte le forze di polizia che, in questi giorni, stanno svolgendo intense attività di prevenzione e repressione dello spaccio dall’Alto Lario ai comuni brianzoli.

E proprio in Brianza, personale della Squadra Volanti e della Squadra Mobile, insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Milano, ha predisposto ieri un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Annone e Bosisio Parini.

La fuga della Ford Fiesta è poi terminata contro un muro di recinzione

Durante un posto di controllo, una Ford Fiesta non ha rispettato “l’alt" della polizia, dandosi a una sconsiderata fuga in via della Poncia, terminando poi la corsa contro un muro di recinzione. I due occupanti, entrambi di origine magrebina, sono usciti illesi dalla vettura fuggendo poi di nuovo a piedi all’interno del vicino Golf Club.

Proprio lì, grazie alle indicazioni dei dipendenti, i poliziotti sono riusciti a individuare uno dei fuggitivi che si era nascosto nel ristorante della struttura, all’interno di un baule pieno di chiodi. Uno degli agenti ha così raggiunto l’uomo che, non appena visto il poliziotto avvicinarsi, ha tentato nuovamente la fuga, venendo però subito bloccato. H. F. (queste le sue iniziali) di nazionalità marocchina, classe 1997, è stato trovato in possesso di 9 grammi di cocaina e 6 grammi di hashish, tutti suddivisi in dosi pronte per la vendita.

Questa mattina l'udienza di convalida

Il 24enne è stato così tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito dell’udienza di convalida avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì, il giudice del Tribunale di Lecco ha disposto nei confronti di H.F. la misura del divieto di dimora nella Provincia di Lecco, in attesa del giudizio previsto per il 7 aprile 2021. Proseguono intanto le indagini per rintracciare il complice.