Autotreno in fiamme, intervento in forze dei Vigili del fuoco

INCENDIO AUTOARTICOLATO

Paura per l'incendio che ha avvolto un mezzo pesante ad Annone Brianza. I Vigili del Fuoco sono infatti dovuti intervenire in forze dal Comando di Lecco e da Valmadrera a bordo di 3 camion per estinguere il rogo divampato ai danni di un autotreno. L'incendio è avvenuto nella serata di oggi, martedì 11 ottobre.

Il tempestivo intervento delle squadre dei pompieri ha permesso di spegnere le fiamme prima che intaccassero la cisterna dell'autoarticolato e un altro mezzo pesante parcheggiato nelle vicinanze.