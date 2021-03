Altri colpi alla malavita organizzata: la Prefettura emette altre due interdittive antimafia

Si va sempre più intensificando, in questa delicata fase pandemica, l'attività di prevenzione amministrativa antimafia, a tutela del sistema produttivo legale, svolta dalla Prefettura di Lecco con il supporto del Gruppo interforze composto da rappresentanti della Direzione Investigativa Antimafia, Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Due sono state le attività colpite dall'interdittiva antimafia colpita dal Prefetto Castrese De Rosa: si tratta dell'impresa individuale "Sa.Costruzioni di Caligiuri Salvatore", con sede a Calolziocorte e operante nel settore edilizio, e dell’impresa individuale "Arredomania di Vivenzi Andrea" con sede a La Valletta Brianza.

«È un obiettivo prioritario - ha commentato il Prefetto Castrese De Rosa - per salvaguardare le nostre imprese dalle infiltrazioni della criminalità organizzata che, in questo territorio, sono ben radicate come testimoniano le numerose indagini svolte dalle Forze di polizia coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano”.

I legami con la malavita

Nei confronti di Caligiuri, condannato per associazione mafiosa nell’ambito dell’indagine cosiddetta "Oversize", sono emerse le condizioni ostative previste dal codice antimafia che determinano l’adozione di un provvedimento interdittivo. Per quanto concerne, invece, l’impresa brianzola "Arredomania", le indagini svolte dalle forze di polizia nella recente indagine "Cardine - Metal Money", coordinata dalla DDA di Milano, hanno consentito di accertare che la suddetta attività non è altro che la storica impresa di fatto riconducibile a Cosimo Vallelonga, elemento di spicco della criminalità organizzata di origini calabresi operante nella provincia di Lecco, la cui affiliazione alla consorteria mafiosa calabrese è confermata da più sentenze di condanna passate in giudicato.

Sedici interdittive in due anni

Salgono così a sedici le interdittive antimafia adottate dalla Prefettura di Lecco negli ultimi due anni, di cui cinque soltanto negli ultimi quattro mesi, a conferma di un’attività che si va sempre più intensificando nel territorio lecchese.