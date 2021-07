Spavento per Antonio Rossi: accusa un malore e viene ricoverato, è fuori pericolo

L'olimpionico lecchese, attuale sottosegretario di Regione Lombardia, si trovava in Veneto

Paura per l'olimpionico lecchese e sottosegretario di Regione Lombardia, Antonio Rossi. Il 52enne esponente dello sport e della politica locale ha accusato un malore mentre si trovava, nel corso del fine settimana, in Veneto; dopo aver accusato un malore cardiaco, Rossi è stato immediatamente trasferito presso l'ospedale di Conegliano (Treviso) e, nella giornata di domenica, spostato su sua richiesta presso l'ospedale "Sant'Anna" di Como dove lavora il suo cardiologo di fiducia. Lo sportivo è fuori pericolo e già in questi giorni potrebbe essere dimesso dal nosocomio comasco, una volta terminati tutti gli accertamenti del caso.

Sport e politica

Nel corso della sua carriera Rossi ha vinto tre ori (Atlanta 1996 e Sydney 2000), tre titoli mondiali ed è stato portabandiera alle Olimpiadi di Pechino 2008. Nel 2009 è iniziata la sua carriera politica nelle fila del centrodestra, diventando prima assessore allo sport della Provincia di Lecco e poi assessore con la medesima delega di Regione Lombardia nel 2013. Dopo il rimpasto dell'attuale Giunta Regionale è stato nominato sottosegretario allo sport, grandi eventi e all'Olimpiade del 2026 di Milano-Cortina. Attualmente è anche consigliere comunale dopo aver sostenuto Peppino Ciresa durante la recente campagna elettorale: nessun consigliere può vantare le sue preferenze.