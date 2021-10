Anziani cadono in casa e rimangono bloccati: a salvarli i Vigili del fuoco

I pompieri hanno raggiunto le due persone e hanno così aperto l'abitazione per favorire l'intervento dei sanitari: entrambi sono stati trasportati in ospedale

Anziani cadono in casa e non riescono più a muoversi, a soccorrerli e metterli in salvo i Vigili del fuoco.

Sono state operazioni concitate quelle andate in scena nella tarda mattinata di martedì in Via Bezzecca a Lecco. A chiamare il 112 sarebbero stati i vicini di casa, allertati dalle grida degli anziani, entrambi vittime di cadute, forse nel tentativo di aiutarsi l'un l'altro.

Un dramma famigliare che per fortuna è stato sventato dal pronto intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale con una Aps e un'autoscala. I pompieri hanno raggiunto le due persone - al secondo piano di una palazzina - e hanno così aperto l'abitazione per favorire l'intervento dei sanitari.

In Via Bezzecca si sono portate due ambulanze, entrambe le persone sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. L'intervento si è protratto per circa un'ora.