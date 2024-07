Anziano cade dalla scala santa d'Imbersago: è grave

Grave infortunio lungo la scala santa della Madonna del Bosco d'Imbersago. Poco prima delle 18 di lunedì 15 luglio un uomo di 85 anni è caduto - per cause forse riconducibili a un malore - lungo la frequentata scalinata brianzola, provocandosi delle gravi ferite: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in via Lecco l'elicottero di stanza presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, appena rientrato da un intervento sulla Grignetta, i sanitari del Soccorso Cisanese e un'automedica.

Come detto, l'anziano ha rimediato delle gravi ferite alla testa: il trasporto presso l'ospedale Manzoni di Lecco è avvenuto in elicottero e in codice rosso, quello di massima urgenza.