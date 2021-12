Disperso in località Campo de boi: anziano ritrovato nell'oscurità

Disperso a 87 anni in località Campo de boi. Nella serata di mercoledì 15 dicembre l'allarme è scattato per un anziano che ha fatto perdere le proprie tracce in un'area impervia sopra Lecco.

Subito, dopo l'allerta, nella zona è stata inviata una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco in collaborazione con il Soccorso alpino. A lungo si è temuto il peggio, ma dopo due ore, per fortuna, l'uomo è stato ritrovato e affidato alle cure dei sanitari.

L'anziano è stato valutato in codice verde dal personale della Croce rossoa di Lecco, infreddolito e spaventato per la disavventura ma in condizioni non preoccupanti.