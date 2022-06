Anziano colto da malore si schianta con l'auto: rianimato sul posto

Anziano colto da malore mentre guida per strada, lo salvano passanti e soccorritori ma le sue condizioni sono molto gravi.

L'episodio è avvenuto questa mattina, giovedì 9 giugno, intorno alle 10.30 a Primaluna, in località Cortabbio. L'uomo, 90enne, è uscito fuori strada con la propria auto, con ogni probabilità a causa di un malore. Subito è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112: dalla centrale operativa di Areu sono stati inviati l'ambulanza del Soccorso Centro Valsassina di Introbio e l'elicottero alzatosi in volo da Como. Allertati anche i Carabinieri del comando provinciale di Lecco per i rilievi del caso.

L'anziano è stato raggiunto e stabilizzato sul posto, fondamentali le manovre rianimatorie prestate prima dai passanti e poi dal personale sanitario. Successivamente si è provveduto al trasporto con l'elicottero all'ospedale Manzoni di Lecco, dove è giunto in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.