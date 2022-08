Anziano si smarrisce a Lierna, la Polizia lo ritrova il giorno dopo a Lecco

La Polizia ritrova un anziano scomparso lo scorso 21 agosto. Davvero una bella storia, a lieto fine, quella che ha visto involontario protagonista un uomo classe 1940 di origine straniera.

Lunedì 22 agosto la Questura di Lecco ha ricevuto la telefonata di una donna che segnalava la presenza di un anziano in via Volta, a piedi nudi e dall'aria smarrita. Subito gli agenti in servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico-Squadra Volanti si sono portati sul posto. Ai poliziotti l'uomo ha fornito le proprie generalità, sostenendo di trovarsi a Lecco con la propria famiglia per turismo, senza tuttavia ricordare il nome dell’hotel presso il quale soggiornava.

Fondamentale, per l'epilogo positivo della vicenda, l'immediata verifica dei dati registrati nel portale in cui obbligatoriamente le strutture ricettive inseriscono i nominativi e i documenti dei loro ospiti. In questo modo sono stati rintracciati, in un albergo della città, la moglie e il figlio.

Questi, una volta giunti sul posto, hanno raccontato di avere perso le tracce del loro congiunto il giorno prima, mentre erano in gita a Lierna. L'uomo, in buono stato di salute seppur disorientato, è stato quindi affidato alle amorevoli cure dei familiari, i quali, visibilmente commossi, hanno ringraziato gli agenti.