Anziano non rientra a casa: scattano le ricerche fra San Tomaso e Moregallo

Era uscito per un'escursione pomeridiana, non ha fatto rientro a casa. Intorno alle 2 di notte di mercoledì sono così scattate le ricerche per un anziano disperso nella zona tra San Tomaso e Moregallo, nel territorio comunale di Valmadrera. Si tratta di un uomo del 1934.

Per le ricerche è stato proposto un ingente dispiegamento di uomini e mezzi: due squadre dei Vigili del fuoco (Saf e Tas) con l'appoggio di una squadra dal distaccamento di Valmadrera, una da Varese con tecnologia Dedalo, una dal nucleo Lombardia con i droni e i cinofili.

Purtroppo le ricerche finora non hanno dato risultati e le possibilità di ritrovare l'anziano in buone condizioni si assottigliano con il passare delle ore. Nella mattinata di giovedì verrà utilizzato anche l'elicottero decollato da Malpensa.