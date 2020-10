Soccorsi in azione per prestare aiuto a un anziano caduto a Sirtori

I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire per prestare aiuto una persona anziana caduta in una zona impervia di Sirtori. L'allarme è scattato alle 10.40 di oggi, domenica 25 ottobre, in codice giallo. L'uomo, 85 anni, stava camminando in via Romitaggio, località Resempiano, quando sarebbe inciampato perdendo l'equilibrio e cadendo a terra. Allertati anche i Carabinieri di Merate e i Vigili del Fuoco di Lecco.

Dopo lo spavento iniziale le condizioni del paziente sono apparse meno gravi: non avrebbe riportato particolari traumi e ferite, ma è stato comunque trasportato per accertamenti all'ospedale Manzoni di Lecco.