Ricercato per rapina ed evasione: arrestato in Brianza

Nuovo arresto dei carabinieri in Brianza. Un uomo, rintracciato per rapina ed evasione, è stato rintracciato e nuovamente messo agli arresti domiciliari. I carabinieri della Stazione di Oggiono hanno eseguito un provvedimento di esecuzione espiazione periodo di pena detentiva, al regime della detenzione domiciliare, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano, a carico di un 24enne italiano.

Le rapine a Como e Monza

Il giovane deve scontare un cumulo di pene per due anni complessivi con le accuse di rapina ed evasione, commessi rispettivamente nel 2015 in provincia di Como, all’epoca dei fatti il ragazzo era ancora minorenne, e nel 2018 nel territorio provinciale di Monza e Brianza. L’arrestato è stato quindi accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.