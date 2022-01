Arrestato il rapper "Escomar", deve scontare 7 anni

Tradito dalla notte in albergo. Escomar, rapper 21enne con quasi 400mila ascoltatori mensili su Spotify e quasi 50mila follower su Instagram, è stato arrestato la notte di Capodanno a Milano per una condanna da scontare che pendeva sulla sua testa. Escomar è legato anche al territorio lecchese: è da tempo nella cerchia di Baby Gang, altro rapper dal passato turbolento e cresciuto a Lecco, nei confronti del quale la Questura cittadina ha emesso un Daspo "Willy", disponendo quindi il suo allontanamento dalla città.

Qualche mese fa Escomar (nome d'arte di Omar Bayouda) aveva anche tentato di girare il video di un suo brano nel Parco sul lungoadda di Calolzio - video che poi non sarebbe più stato pubblicato - chiamando a raccolta tramite i canali social tanti fan per le riprese della clip. Sarebbero stati qualche centinaio i giovani confluiti nell'area verde a lato di viale De Gasperi da varie località della provincia di Lecco e non solo. L'episodio aveva richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine, poi intervenute per monitorare la situazione ed evitare rischi di assembramenti in periodo covid.

Come illustrato in un articolo dei colleghi di MilanoToday, per Escomar i guai sono cominciati quando si è registrato in un bed and breakfast in zona corso Sempione. Appena i suoi dati sono stati inseriti nel sistema, in questura è arrivato l'alert alloggiati che segnala alle forze dell'ordine la presenza di un ricercato in una struttura alberghiera. I poliziotti delle Volanti sono così intervenuti in hotel e hanno bloccato il giovane italo marocchino. Una volta identificato, gli agenti hanno verificato che l'artista doveva scontare un cumulo pene di sette anni e due mesi di carcere per reati contro il patrimonio e contro la persona. La sentenza, emessa nelle scorse settimane dal tribunale di Milano, riguarda fatti commessi nel 2014 a Monza.