Teneva in casa 27mila euro, coltelli e droga: arrestato pusher

Pusher residente a Monticello Brianza finisce in manette: gli agenti della Polizia locale di Seregno, provincia di Monza Brianza, hanno trovato nella sua abitazione 475 grammi di hashish, 60 telefoni cellulari e 27mila euro in contanti probabile provento dell'attività di spaccio.

Nei guai, come riportano i colleghi di Monza Today, è così finito un 58enne di origine marocchina, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine per spaccio di droga. L'uomo è stato fermato per alcuni controlli nella bassa Brianza sabato 23 aprile: nella sua auto sono stati trovati circa 150 grammi di hashish in parte già diviso in dosi pronte per essere cedute, un panetto di circa 95 grammi, oltre a 16 grammi di cocaina (divisa in 20 dosi) nascosta in un calzino sotto il sedile. Nella vettura i vigili hanno trovato anche due coltelli a serramanico, un coltello multiuso e un nunchaku, arma in alcune arti marziali.

Gli agenti hanno così proseguito la perquisizione a casa dell'uomo a Monticello Brianza, comune lecchese in cui l'uomo vive con la moglie e due figli. Qui sono stati rinvenuti oltre 27mila euro in contanti, più di 60 telefoni cellulari e 475 grammi di hashish. Lo spacciatore è stato arrestato e condotto in carcere, mentre per la consorte è scattata la denuncia a piede libero per concorso in detenzione a fini di spaccio. Stupefacenti, contanti, telefoni, armi e auto sono stati sottoposti a sequestro penale probatorio.

Crocevia dello spacio

L'arresto ha acceso ancora una volta i rifilettori su una problematica enorme, quella dello spaccio di droga in una zona di confine fra tre province, Como, Lecco e Monza. Diverse operazioni sono state condotte negli anni nei boschi tra Merone, Nibionno e Inverigo. Nell'ottobre 2021 nell'area tra Garbagnate Monastero, Sirone, Molteno, Nibionno, Barzago e Castello Brianza è stata scoperta e smantellata una grossa centrale dello spaccio.