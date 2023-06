Picchiano e rapinano un uomo: arrestati tre ragazzi

Si è reso protagonista di un grave atto di violenza insieme ai due amici. Nella notte tra mercoledì e giovedì la polizia di Stato ha arrestato tre persone per aggressione e rapina. Si tratta di un cittadino dello Sri Lanka di 18 anni residente a Como, un cittadino italiano nato in Togo di 21 anni e residente in provincia di Lecco, e un 25enne marocchino senza fissa dimora. Gli agenti della Volante, verso le 1.45 della notte passata, sono intervenuti in viale Puecher - in zona stadio - in supporto al 118, in quanto era stata appena segnalata un’aggressione. Lo riporta QuiComo.it.

All’arrivo della pattuglia gli agenti hanno trovato i soccorritori della Croce Rossa intenti a medicare un cittadino algerino di 42 anni che si trovava a terra sanguinante, il quale ha riferito di esse stato aggredito, poco prima, da un gruppo di circa una decina di ragazzi che, dopo averlo avvicinato con una scusa, lo avrebbero colpito con calci, pugni e bottigliate, sottraendogli con violenza il telefono cellulare dalle tasche, oltre che la somma di 500 euro, un cappellino e un caricabatterie che teneva nello zaino. I ragazzi sono poi scappati in direzione Como centro.

Gli agenti della squadra volante hanno iniziato una veloce perlustrazione delle zone limitrofe e hanno individuato, a poca distanza e sempre all’interno dei giardini adiacenti allo stadio, tre ragazzi, tutti con evidenti macchie di sangue sugli abiti. I tre sono stati immediatamente controllati e, addosso a uno di loro, per la precisione all’italiano di 21 anni nato in Togo, è stato rinvenuto il telefono cellulare che era stato rapinato poco prima alla vittima. È pertanto presumibile che il resto della refurtiva fosse sia stato portato via dai restanti componenti del gruppo di assalitori, al momento non ancora rintracciati. I tre giovani sono stati quindi portati in Questura e, su indicazioni del pm di turno, dichiarati in stato di arresto per rapina in concorso e portati al carcere di Como.