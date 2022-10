Blitz della Polizia nei boschi di Bulciago: arrestati due spacciatori

Arrestati due spacciatori nei boschi della Brianza, sequestrato oltre un chilo e mezzo di droga. L'operazione, nell'ambito dell'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel territorio, è stata condotta dagli agenti della Squadra mobile della Polizia di Lecco nella mattinata del 12 ottobre.

I poliziotti sono intervenuti all'interno della zona boschiva adiacente via Conte Taverna di Bulciago, più volte segnalata, anche tramite la piattaforma web "Youpol", come luogo abituale di spaccio di droga a opera di soggetti che, uscendo per pochi secondi dalla boscaglia, erano soliti mettere in atto la cessione degli stupefacenti agli acquirenti fermi a bordo delle proprie autovetture a lato della strada.

Tra le piante il bivacco dello spaccio

Nella circostanza i poliziotti, dopo avere assistito in diretta a una compravendita di droga, sono intervenuti riuscendo a bloccare un primo spacciatore che stava tornando nel bosco mentre altri agenti, passando direttamente in mezzo alla vegetazione, sono riusciti a raggiungere il bivacco degli spacciatori dove hanno bloccato il secondo pusher.

A seguito del controllo i due sono risultati in possesso di oltre 1 chilogrammo di hashish, oltre 400 grammi di eroina e circa 150 grammi di cocaina, di circa 800 euro proventi dell'attività di spaccio, di vario materiale per il confezionamento delle dosi (bilancino e sacchetti di cellophane), nonché di vari telefoni cellulari e di un machete.

I due soggetti sono stati dunque tratti in arresto e associati alla locale casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria.