Rapinatori scatenati in Bassa Valtellina: uomo e donna in manette

Arrestati per rapina pluriaggravata in concorso. Nei guai sono finiti un uomo e una donna, entrambi pluripregiudicati, che hanno dimora tra Colico e Andalo Valtellino.

Gli episodi criminosi sono stati commessi nelle ultime settimane a Dubino e Morbegno, ma i due sono sospettati di avere realizzato altre rapine a Delebio e Piantedo. Le indagini sono affidate alla stazione Carabinieri di Delebio e al Norm della Compagnia di Chiavenna. I militari lunedì 7 marzo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sondrio su richiesta della locale Procura.

Le rapine fanno parte di una sequela di eventi criminosi a mano armata avvenuti dal 18 febbraio in avanti a opera di individui travisati, che hanno destato grave allarme sociale nella popolazione della Bassa Valtellina.

Il primo colpo, con pistola giocattolo, il 27 febbraio

L'episodio che ha sbloccato le indagini si è registrato nella notte del 27 febbraio, a seguito della richiesta di aiuto di un giovane rapinato a Morbegno con l'utilizzo di una pistola sequestrata e rivelatasi poi finta. I militari delle Compagnie di Sondrio e Chiavenna hanno rintracciato in breve tempo l'automobile utilizzata dai malviventi e segnalata dalla vittima, potendo così risalire nei giorni successivi all'identificazione dei due responsabili, un uomo e una donna che vivono tra Colico e Andalo.

Ulteriori indagini hanno consentito di raccogliere significativi indizi di colpevolezza a loro carico; l'uomo (già noto per reati simili), in particolare, sarebbe anche autore della tentata rapina al Bar Centrale di Dubino dello scorso 26 febbraio. I due sono stati arrestati e trasferiti in carcere in attesa degli interrogatori di garanzia.