Aggressione e rapina a colpi di machete: smantellata la banda del centro

√ą servito un mese d'indagini per mettere tutti i tasselli nel puzzle. Una rapina che ha preso corpo nella notte tra il 6 e il 7 luglio. Uno dei tanti avvenimenti che, purtroppo, avvengono con costanza all'interno dei convogli, questa volta lungo la Lecco-Milano.¬†L'allarme √® scattato quando un ragazzo, che si trovava a bordo del regionale, ha telefonato alla sala operativa della Questura di Lecco¬†segnalando la presenza¬†di un uomo straniero¬†che stava minacciando i passeggeri brandendo un machete. A quel punto gli agenti della Polfer si sono portati presso la stazione di Olgiate Molgora, l√¨ dove il capotreno aveva fatto fermare il convoglio: le indagini svolte¬†sul posto¬†insieme ai carabinieri di Merate e Brivio hanno permesso di ricostruire che due giovani nordafricani erano freschi di rapina commessa ai danni di un minorenne, colpito al volto con lo stesso coltello. Le accuse sono di¬†rapina,¬†lesioni aggravate e porto abusivo d'arma.

Il tutto per un bottino misero: un telefono e un borsello con dentro poche cose, subito riconsegnati alla vittima durante l'intervento di primo soccorso. L'arma, invece, è stata ritrovata tra due sedili del treno: i due ragazzi arrestati, trasferiti presso il carcere di Lecco e comunque denunciati per interruzione di pubblico servizio, dato che il treno ha ripreso la regolare corsa con un ritardo di 180 minuti sulla normale tabella di marcia. I fatti sono stati ricostruiti nei particolari da Marco Fazio, dirigente della Polizia ferroviaria interna alla Polfer.

Vicenda non conclusa, comunque: la ricostruzione ha permesso di accertare come la banda fosse composta da quattro persone, nati tra Burkina Faso, Togo, Costa D‚ÄôAvorio e con residenza nella fascia nord della Lombardia. Il terzo soggetto, anche lui giovane e straniero, inizialmente denunciato a piede libero, √® stato successivamente tratto in¬†arresto¬†il 25 luglio a Riccione dagli agenti della Polfer di Lecco e della squadra di Polizia giudiziaria del relativo¬†compartimento per la Lombardia, questo al culmie delle indagini¬†sviluppate¬†per dare esecuzione¬†a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Lecco. Si tratta del "palo" della banda, ‚Äúche ha comunque avuto un ruolo attivo nella rapina‚ÄĚ: √® attualmente localizzato all'interno del carcere di Rimini.

L'altra aggressione in piazza

L’ultimo componente del gruppo, riuscito a dileguarsi durante la rapina, è stato individuato dagli agenti della Polfer nella giornata dello scorso 3 agosto: d'accordo con il Pm titolare del procedimento, i poliziotti hanno eseguito il fermo di persona gravemente indiziata di delitto, poi convalidato dal Gip, il quale, anche nei suoi confronti, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere. Decisivo l'utilizzo delle immagini registrate nel sottopassaggio e concesse dalla Polizia locale di Lecco, unite all'utilizzo del dispositivo Sari per il riconoscimento facciale: lo stesso è stato rintracciato in stazione con gli stessi vestiti addosso, con vari segni particolari come il tacco di colore arancione fluo delle scarpe.

Successivi accertamenti condotti dalla Compagnia dei¬†Carabinieri di Lecco hanno permesso di fissare delle precise¬†responsabilit√† per uno dei¬†due soggetti centrafricani tratti in arresto in flagranza¬†che,¬†a seguito di un diverbio per futili motivi avvenuto¬†sempre nella serata del 6¬†luglio in piazza¬†Diaz, ha colpito¬†al capo con un¬†grosso coltello¬†un coetaneo,¬†provocandogli una ferita¬†curata presso¬†il nosocomio cittadino.¬†‚ÄúLe indagini della nostra sezione operativa, che ha passato al setaccio le immagini delle telecamere, hanno permesso di risalire all‚Äôautore dell‚Äôaggressione, operata con un machete e fortunatamente finita senza gravi conseguenze. Si trattava della stessa persona poi arrestata dai colleghi della Polfer‚ÄĚ, ha aggiunto Francesco Belvedere, luogotenente del Nucleo operativo radio mobile.

‚ÄúNon √® solo violenza urbana‚ÄĚ

‚ÄúIl rapporto tra le forze dell‚Äôordine, senza personalismi e gelosie che talvolta si verificano,¬†ha permesso di arrivare alla ricostruzione completa di quanto avvenuto - ha precisato il procuratore capo¬†Ezio Domenico Basso -.¬†Mi preme sottolineare un dato: statisticamente parliamo di un episodio su tanti che vedono coinvolte queste bande, ma ritengo giusto dare questo segnale perch√© questi episodi possono non rimanere impuniti anche grazie alla fattiva collaborazione con il Gip‚ÄĚ. ‚ÄúSono episodi di violenza gratuita tra soggetti che cercano di spartirsi un territorio per finalit√† che vi lascio intuire e creano uno spazio di pericolo‚ÄĚ. Si tratta, quindi, di bande che quotidianamente stanziano nella zona della¬†ferrovia: ‚ÄúNon parliamo di gente che passa e non si rivede pi√Ļ, solo un anno fa parlavamo di un tentato omicidio perpetrato in piazza Diaz. Non √® solo violenza urbana‚ÄĚ.