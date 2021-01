L'uomo, senza fissa dimora ma regolare sul territorio nazionale, già noto alle forze di polizia, è stato trovato in possesso di cocaina, tre telefoni cellulari e 300 euro in contanti

Vercurago, i Carabinieri arrestano 37enne per spaccio di stupefacenti. Nella tarda serata di mercoledì 20 gennaio 2021, i Carabinieri della Stazione di Calolziocorte, impegnati in attività di controllo del territorio nel vicino comune, hanno intercettato un'autovettura guidata da C.B., 37enne, cittadino del Marocco, senza fissa dimora ma regolare sul territorio nazionale, noto alle forze di polizia. L'uomo, alla vista dei militari, ha tentato inutilmente di darsi alla fuga.

Il 37enne, immediatamente fermato, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di 2 grammi di cocaina suddivisa in dosi, di tre telefoni cellulari e di 300 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Questa mattina il giudizio direttissimo

Nella mattinata odierna l'arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il giudice, nel convalidare l'arresto, ha disposto a suo carico la misura dell'obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne.