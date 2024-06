Beccati mentre scassinano un'auto al lago: arrestati

Tentato furto finito decisamente male. Nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno i Carabinieri della Stazione di Novate Mezzola e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chiavenna, durante un servizio congiunto per contrastare i reati contro il patrimonio, hanno sorpreso due giovani mentre con un cacciavite di grosse dimensioni stavano scassinando la portiera di una Fiat 500 parcheggiata negli spazi del lido di Novate Mezzola, a una manciata di chilometri dalla provincia di Lecco.

I due, già gravati da numerosi precedenti della stessa natura, sono stati sorpresi in flagranza dai militari: non hanno opposto resistenza e, dichiarati in stato di arresto per il delitto di tentato furto aggravato, sono stati tradotti nella casa circondariale di Sondrio a disposizione del Pubblico Ministero per la richiesta di convalida dell’arresto.