Rubano abiti e li indossano prima di uscire dal negozio: coppia arrestata per furto aggravato

Tentato colpo in un negozio di abbigliamento a Sirtori: nei guai un uomo di 29 anni, attualmente in carcere, e una donna di 29 sottoposta a obbligo di dimora

Coppia in manette per furto aggravato. Sabato pomeriggio i Carabinieri della stazione di Cremella, durante servizi di controllo del territorio, hanno arrestato A. J. V. S., uomo di 31 anni, e S. E. A. M., donna di 29, entrambi originari del Perù e domiciliati a Milano.

I militari sono intervenuti a Sirtori in un'attività commerciale e hanno arrestato la coppia che si stava allontanando dal negozio dopo avere occultato capi di abbigliamento del valore di circa 650 euro, aver rimosso il sistema antitaccheggio e averli già indossati.

Gli arrestati, lunedì mattina, sono stati condotti al Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il giudice, nel convalidare gli arresti, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per l'uomo e dell'obbligo di dimora per la donna.