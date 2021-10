Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni: 39enne arrestato a Lecco

Su di lui pendevano provvedimenti dell'autorità giudiziaria per episodi precedenti: 39enne arrestato a Lecco nella giornata di martedì 26 ottobre 2021.

I Carabinieri del Norm della Compagnia di Lecco hanno tratto in arresto A. A., algerino classe 1982 irregolare sul territorio nazionale, in esecuzione di misure cautelari in carcere, emesse dal Tribunale di Milano per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e dal Tribunale di Busto Arsizio (Va) per resistenza a pubblico ufficiale.

I militari nel corso dell’attività di controllo del territorio hanno fermato l’algerino mentre si trovava in Lungolario Piave di Lecco. L'arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Lecco, a disposizione dell'autorità giudiziaria.