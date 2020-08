Controlli notturni durante il weekend, pluripregiudicato finisce in carcere. Nella notte di domenica 2 agosto, gli uomini Squadra Volanti della Questura di Lecco, durante un servizio di controllo del territorio, si sono portati all'interno dell'area deposito dello scalo ferroviario sita in Via Don Giovanni Ticozzi a Lecco.

Nel corso dell'attività è stato individuato un uomo, B. J. E., 32enne di nazionalità nigeriana, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un provvedimento di cattura per l'esecuzione della custodia cautelare in carcere, emesso dall'Autorità giudiziaria di Monza, in aggravamento di una precedente misura cautelare inflittagli (obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria) e connessa a reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, misura alla quale lo stesso era risultato più volte inottemperante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, che annovera diversi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, è stato condotto alla Casa circondariale di Lecco.