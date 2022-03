Rapina e lesioni: valmadrerese arrestato dopo sette anni e mezzo

Arrestato dopo sette anni e mezzo. Durante il fine settimana i Carabinieri della Stazione di Valmadrera hanno arrestato, F.G., 37enne pregiudicato che risiede nella città lecchese, dando fine a un percorso giudiziario iniziato con l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco. L'uomo, come riferito da fonti dei militari, deve scontare una pena definitiva residua di sei mesi di reclusione che deriva delle accuse di rapina e lesione personale in concorso per dei reati commessi a Cesano Maderno (Milano) il 18 settembre 2014.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Lecco, rintracciabile nel rione di Pescarenico.