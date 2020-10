Accusato di violenza sessuale nei confronti di una 19enne lecchese, viene arrestato in provincia di Bologna

I Carabinieri della Stazione di Bazzano (Bologna) hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione dell'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lecco, nei confronti di un 36enne albanese che era stato arrestato in flagranza di reato dai militari per una violenza sessuale perpetrata sul finire di maggio 2019 nella nostra provincia.

L'uomo, residente nella Brianza meratese e regolarmente inserito nella società, è accusato di violenza sessuale commessa su una vicina di casa di appena diciannove anni. Con lei, stando a quanto ricostruito di fronte al Gip, si sarebbe incontrato all'interno dei box della palazzina dove entrambi risiedevano: tema del vis-a-vis sarebbe stata la restituzione di un'autoradio, ma le avances dell'allora 35enne si sarebbero fatte sempre più insistenti, fino a quando l'uomo avrebbe parzialmente consumato, con la forza, un rapporto sessuale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Individuato giovedì sera dai militari all'interno del suo domicilio, in un appartamento situato in Valsamoggia, l'uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il medesimo reato, è stato arrestato e portato in carcere per espiare una pena definitiva fino a dicembre 2021.