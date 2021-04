Famiglia in difficoltà al Giumello, bimba soccorsa per assideramento

Famiglia di tre persone finisce in difficoltà in una zona impervia all'Alpe Giumello, nel comune di Casargo, soccorsa una bambina di sei anni per un principio di assideramento.

La chiamata ai soccorsi è scattata dopo le 17 e ha visto subito attivarsi gli uomini della stazione valsassinese della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino e i pompieri: una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta via terra dal distaccamento volontari di Bellano mentre via aria è intervenuto l'elicottero dei Vigili del Fuoco "Vf Drago" decollato da Malpensa.

Dopo avere localizzato la famiglia, il reparto volo ha verricellato i malcapitati per poi trasportarli in zona sicura a Casargo, dove sono sono stati presi in carico dall'ambulanza della Croce rossa di Premana. Dalle prime informazioni raccolte, la bimba di sei anni sarebbe stata trasportata in ospedale in codice giallo con un principio di assideramento.

Il video delle operazioni al Giumello

