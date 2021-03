L'Aifa blocca i vaccini AstraZeneca in tutta Italia "in via precauzionale e temporanea"

L'agenzia italiana del farmaco ha disposto il divieto di utilizzo del vaccino in via precauzionale e in attesa del pronunciamento dell'Ema. La stessa decisione è stata presa dagli enti regolatori di Francia e Germania

Il vaccino AstraZeneca è stato momentaneamente sospeso in tutta Italia. L'Aifa, agenzia italiana del farmaco, «ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale». Tale decisione, si legge in una nota dell'Aifa, «è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei».

«Ulteriori approfondimenti - prosegue la nota - sono attualmente in corso». L'Aifa, in coordinamento con EMA e gli altri Paesi europei, valuterà «congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione». L'Aifa renderà nota «tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose».

Il vaccino AstraZeneca sospeso anche in Francia e Germania

Analoga decisione è stata presa in Francia e Germania. «È una decisione presa per pura cautela». ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn annunciando la sospensione del farmaco. Anche le autorità sanitarie di Parigi hanno deciso di fermare per 24 ore le somministrazioni del vaccini anglo-svedese, in attesa del parere dell'Ema.

AstraZeneca, l'Ema rassicura: «Ad oggi i dati raccolti non evidenziano rischi»

«Stiamo riesaminando gli avvenimenti trombotici riscontrati in questi giorni per capire come usare al meglio il vaccino AstraZeneca, ma i dati a oggi raccolti non evidenziano rischi». Queste le parole del capo della task force di emergenza presso l'Agenzia europea per i medicinali (Ema), Marco Cavaleri, durante l'audizione al Parlamento europeo in commissione per la salute pubblica. Cavaleri ha inoltre precisato che l'Ema sta «approvando l'apertura di nuovi siti produttivi nei territori dell'Ue», in modo tale da accelerare la fornitura dei vaccini.

Il nuovo lotto di vaccino AstraZeneca sequestrato in tutta Italia

Solo poche ora fa era arrivata la notizia del sequestro preventivo d'urgenza disposto dalla magistratura del lotto ABV5811 del vaccino AstraZeneca cui apparteneva la fiala di vaccino somministrata ad un docente deceduto il giorno dopo essersi sottoposto al vaccino.

«Il provvedimento cautelare - spiega la procura di Biella - è stato attuato in quanto, sebbene allo stato non vi sia alcuna evidenza scientifica che permetta di stabilire con certezza la sussistenza di fattori causali o concausali tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e il decesso di Sandro Tognatti, tuttavia, la concomitanza temporale tra il decesso e la somministrazione del vaccino, unitamente all'assenza di patologie pregresse o concomitanti 'gravi' non può escludere, allo stato, la sussistenza di nesso eziologico tra i due fenomeni e la conseguente ravvisabilità del delitto ipotizzato».

Le attività dei carabinieri sono in corso in tutti gli hub di distribuzione e i centri di vaccinazione dove sono state consegnate complessivamente 393.600 dosi. Nel pomeriggio è arrivata la decisione dell'Aifa che in accordo con gli enti regolatori di Francia e Germania ha deciso lo stop in attesa del parere dell'Ema.

A Flourish chart