L'ospedale di Lecco è sotto attacco informatico: riattivata parte dei servizi

Grave attacco hacker verso l'Asst Lecco. Dalle 23.30 circa di lunedì 27 dicembre l’infrastruttura informatica che fa capo all'Azienda sanitaria è sotto attacco informatico e attualmente risultano essere infetti diversi sistemi server. “I sistemi oggetto dell’attacco sono in parte della rete interna dell’ospedale ed in parte in private cloud erogato dai DataCenter di Aria Spa”, spiegano da via dell'Eremo, aggiungendo che “la connettività internet in uscita è stata disattivata ed è stata realizzata una gestione dedicata per consentire ai centri vaccinali di portare avanti le attività preposte. I backup non sono stati compromessi e saranno utilizzati per ripristinare i sistemi. Pronta ed immediata la risposta dei sistemi informativi aziendali in collaborazione con Aria Spa, che in tempi rapidi ha reso possibile il ripristino parziale dei servizi”.

Non si tratta del primo affondo ai sistemi regionali: il 15 ottobre era stata attaccata direttamente Aria Spa, mentre il 21 ottobre era toccato al sito di Regione Lombardia. Il 15 dicembre, invece, si era registrato il breve malfunzionamento del portale dedicato alla prenotazione dei vaccini anti-Covid.

Asst Lecco sotto attacco hacker: i servizi ripristinati

I sistemi riattivati attualmente risultano essere:

sistema vaccinale;

laboratorio;

radiologia;

centro unico di prenotazione;

intranet aziendale;

iPac;

anatomia patologica;

pronto soccorso;

tamponi-richieste;

oncologia-radioterapia e centro prelievi in giornata;

Sono in fase di riattivazione:

sale operatorie;

anestesia e rianimazione;

nefrologia;

neocare.

Entro la giornata di domani saranno riattivati: