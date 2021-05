Auser amplia la presenza nel territorio: inaugurata la sede di Abbadia

Auser Leucum amplia ancora la sua presenza sul territorio. Questa mattina, sabato, inaugurata la nuova sede di Abbadia Lariana in Piazza Don Luigi Alippi, destinata alla gestione e al coordinamento dei servizi di accompagnamento e di telefonia sociale rivolti alle persone fragili. Presenti il presidente di Auser provinciale Lecco Claudio Dossi, il sindaco di Abbadia Lariana Roberto Azzoni, il presidente dell’Ambito territoriale Fernando De Giambattista, il parroco Don Fabio Molteni (ristabilitosi dopo il covid), oltre a tanti volontari.

«Una presenza nuova, finalizzata al sostegno delle persone anziane, disabili e fragili, che completa il presidio di Auser sul ramo lecchese del Lago - spiega il presidente di Auser provinciale Claudio Dossi - La sede permetterà ai volontari di Abbadia di offrire nel territorio servizi come il trasporto e la telefonia sociale, ma anche di portare avanti iniziative nuove, come corsi per l'alfabetizzazione informatica degli anziani o finalizzati all'integrazione nella comunità delle donne straniere. Dunque - conclude Dossi - invitiamo chiunque voglia spendere del tempo per gli altri a contattarci e diventare volontario di Auser ad Abbadia».