Fumo dall'auto mentre viaggia, si ferma e scende in tempo prima del rogo

Stava viaggiando dalla frazione del Pascolo verso il lungolago di Vercurago quando si è accorto con qualcosa nella sua auto non funzionava. Dalla parte anteriore del veicolo ha iniziato a uscire del fumo, fino alle fiamme. Prima che il fuoco avvolgesse il veicolo si è fermato nel primo spiazzo disponibile scendendo velocemente dalla macchina e avvisando subito i soccorsi. Protagonista della brutta disavventura un uomo residente in Brianza - probabilmente diretto a Lecco - che questa mattina ha visto la sua automobile, una Smart, divorata dalle fiamme. I fatti sono avvenuti alle 8 di giovedì 3 febbraio.

Sul posto, in via Adda a Vercurago all'altezza del campo sportivo, sono presto intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia locale di Vercurago. Il rogo è stato spento in pochissimo tempo. Per fortuna, anche grazie alla prontezza dell'automobilista, non ci sono stati feriti. La macchina è stata poi rimossa e sono ora in corso le operazioni di pulizia della strada.