Auto ferma nel tunnel del Barro e code

Auto in panne nel tunnel del Monte Barro, direzione nord verso Lecco e Sondrio, con traffico in forte rallentamento. I disagi si sono verificati intorno alle 10.30 di oggi, sabato 6 novembre, nella galleria lungo la Statale 36. Non ci sarebbero fortunamente feriti, ma solo problemi alla viabilità dovuti appunto al veicolo rimasto bloccato causando incolonnamenti fino alla città di Lecco. Piano piano il traffico sta tornando alla normalità.