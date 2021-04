Auto in fiamme sulla Statale 36 a Suello, al lavoro i Vigili del fuoco

Paura nella mattinata di lunedì sulla Strada Statale 36 per un incendio che ha coinvolto un'automobile, costringendo all'intervento i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco.

L'episodio è accaduto intorno alle 10 nel territorio comunale di Suello. Nonostante la pioggia battente, le fiamme si sono sviluppate a bordo di una vettura. L'automobilista ha accostato sulla corsia d'emergenza e allertato il 112. Sul posto si sono prontamente portati i pompieri, con una squadra giunta da Lecco, che in poco tempo hanno fermato l'incendio grazie all'utilizzo di schiuma estinguente.

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta dalle fiamme. Non si sono registrati particolari disagi per la viabilità.

