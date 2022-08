Finisce con l'auto in una scarpata di 60 metri: recuperato senza vita dai Vigili del Fuoco

Vigili del fuoco in azione in forze a Paderno D'Adda per recuperare una persona data per scomparsa: era uscita di strada con la propria auto finendo in una scarpata di circa 60 metri. L'intervento è scattato nella serata di ieri, lunedì 29 agosto.

I pompieri sono intervenuti sul posto da Lecco e da Merate con ben 10 unità tra cui personale SAF (specializzato in tecniche speleo alpino fluviali). Le operazioni di recupero della persona trovata purtroppo morta, sono state rese particolarmente complesse dal buio e dalla zona impervia.

L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 6 ore proseguendo dunque fino a tarda notte. Sul posto anche i carabinieri e il personale sanitario del 118.

Non sono ancora state rese note altre notizie, in particolare in merito al nome della persona trovata all'interno della vettura. Non si esclude possa trattarsi dell'uomo scomparso sabato sera in Brianza. La moglie aveva lanciato un appello sui gruppi Facebook del territorio per ritrovarlo: "L’ultima volta che l'ho sentito mi ha detto che era al ponte di Paderno e le autorità hanno rintracciato il suo telefono nei pressi di Calusco". Seguiranno eventuali aggiornamenti.