Autocarro si incastra nel sottopasso della stazione: strada chiusa

Bisarca si incastra nel sottopasso della stazione di Maggianico, necessario l'intervento dei vigili del fuoco dal comando del Bione.

Si tratta di un autocarro adibito al trasporto di veicoli, che una volta entrato non è più riuscito a uscire dal sottopassaggio in via al Lago.

Dal comando è stata inviata una autopompaserbatoio con relativa squadra, in attesa dell'autogrù inviata dal comando di Sondrio. A causa delle operazioni di rimozione la strada è stata chiusa al traffico.