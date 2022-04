Paura per un'auto distrutta da un incendio a Lecco

Paura per un incendio che nella notte scorsa, tra sabato 9 e domenica 10 aprile, ha distrutto un'auto a Lecco. Ecco l'immagine del veicolo avvolto dal fumo e dalle fiamme e dell'intervento dei Vigili del Fuoco per sedare il rogo, scoppiato intorno alle 3.30. La macchina si trovava parcheggiata in via Enrico Mattei, all'altezza del civico 8. Le operazioni di soccorso tecnico urgente portate avanti dai pompieri del Comando cittadino sono durate circa 2 ore.