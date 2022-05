Auto in fiamme nella notte, necessario l'intervento dei Vigili del fuoco

Paura per un'altra auto in fiamme nel Lecchese. Dopo l'intervento di ieri sera a Olginate, nella notte i Vigili del Fuoco sono dovuti entrare in azione anche a Lecco per spegnere il rogo di una vettura. L'intervento è scattato a mezzanotte e trenta del 18 maggio in corso Bergamo, in un'area di sosta rialzata e all'aperto.

Appena arrivato l'allarme, i pompieri del Comando di Lecco si sono subito portati sul posto con un'autopompa serbatoio con 5 Vigili del fuoco a bordo per estinguere l'incendio dell'autovettura. Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono durate circa 2 ore.