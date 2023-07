Auto e giardino a fuoco: la colonna di fumo ben visibile da gran parte della città

Un'auto disintegrata dalla fiamme con l'incendio che ha interessato anche il giardino vicino. È accaduto questa mattina, mercoledì 26 luglio, all'esterno di un complesso residenziale di via ai Poggi, nella zona collinare di Lecco.

Non appena allertati - poco prima delle ore 11 - i vigili del fuoco del comando cittadino sono subito intervenuti sul posto con due squadre per spegnere l'incendio propagatosi dall'autovettura. Molte le chiamate giunte alla sala operativa dei pompieri, visto che la colonna di fumo nera era ben visibile da quasi tutta la città.

L'intervento di spegnimento e messa in sicurezza dell'area è terminato intorno a mezzogiorno. Sul posto si sono portati anche i carabinieri e il veicolo è stato rimosso. Ecco alcune immagini di quanto avvenuto in via ai Poggi.