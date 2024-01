Finiscono nel lago con l'auto: morta una donna

Tragedia a Colico. Poco dopo le 16 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata in codice rosso per un incidente avvenuto a poca distanza dall'Abbazia di Piona in località Olgiasca: stando alle informazioni apprese, un'automobile sarebbe finita in acqua, portando con sé le tre persone a bordo: l'unica donna, 56 anni, è stata dichiarata morta.

Ingente il dispiegamento di soccorritori: i pompieri sono arrivati sul posto da Lecco, Bellano, Dongo (Como) e Morbegno (Sondrio) con gommoni, sommozzatori fatti partire da Milano, squadre nautiche e da terra, mentre sono stati allertati i sanitari della Croce Rossa di Colico, del Comitato di Morbegno, del Soccorso Bellanese e due automediche; in loco anche i carabinieri a supporto.

Un tragico errore?

Chiamato a intervenire anche l'elicottero dalla base di Caiolo (Sondrio). Le condizioni degli altri due occupanti sono serie: l'uomo di 79 anni è stato recuperato in arresto cardiocircolatorio ed è stato ospedalizzato a Gravedona (Como) con le procedure di rianimazione in corso; stessa sorte per il compagno di viaggio 60enne, elitrasportato all'ospedale di Varese. A estrarli dall'abitacolo è stato un vigile del fuoco appartenente al nucleo sommozzatori di Milano fuori servizio, che si trovava in zona in quel momento e non ha esitato a tuffarsi nelle gelide acque lacustri, venendo poi supportato dalle squadre giunte sul posto.

Si lavora per evitare che il mezzo coinvolto nel sinistro finisca in profondità e disperda liquidi inquinanti, carburante e non solo: sul posto un'autogru dei pompieri. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. L'area del tragico sinistro è quella generalmente utilizzata come parcheggio per poi raggiungere a piedi il luogo sacro: all'origine dell'avvenimento potrebbe esserci stata un'errata manovra da parte del guidatore, con l'auto finita quindi giù dalla scarpata.