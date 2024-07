Commerciante di Abbadia trova l'auto distrutta: "Perché sempre a noi?"

Dopo una serata di lavoro conclusa a tarda ora, la mattina seguente ha trovato un'amara sorpresa: la sua auto, lasciata in uno degli stalli del parcheggio di Parco Chiesa rotta, era stata gravemente danneggiata, tanto da finire spostata di diversi metri.

Emilio Kellini, titolare della Pizzeria Pace, esercente molto conosciuto fra Abbadia e Mandello per la sua attività e per le iniziative di solidarietà, non sembra credere all'ipotesi del banale incidente. Nessuno, in ogni caso, lo ha contattato a seguito del fatto. "È la seconda volta che accade - spiega Kellini - Lo scorso anno fu preso di mira il nostro motorino. Perché proprio noi?"

"Non può essere un banale incidente"

L'episodio è avvenuto nella notte fra lunedì e martedì. "Abbiamo smesso di lavorare alle 23.30 e l'auto era regolarmente parcheggiata davanti al Lido di Abbadia, senza alcun problema. Al mattino il vigile ha chiamato mio fratello dicendogli di andare a spostarla perché era stata spostata e ostruiva il passaggio. Ho contattato subito i carabinieri di Mandello. Non è normale che se un'altra auto 'tocca' la tua al parcheggio succeda questo. Le indagini chiariranno quanto accaduto, ma per spostare la mia auto e ridurla così serve come minimo un veicolo molto grande e pesante".

Kellini non crede nemmeno all'ipotesi del vandalismo. "Al venerdì e al sabato sera vedo tanti ragazzini in giro, e magari esagerano con l'alcol. Al lunedì sera però è diverso, non c'è in giro molta gente. Già lo scorso anno qualcuno tentò di bruciare il motorino con la nostra insegna, ora invece danneggiano l'auto con il cartello della pizzeria. Paghiamo le tasse e siamo in regola con le varie concessioni, vogliamo solo lavorare in tranquillità. Perché succede sempre a noi?"