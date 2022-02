Auto si ribalta e finisce nella scarpata, paura per un 65enne

Paura per un'auto che si è ribaltata finendo poi nella scarpata a Sirtori, comune della Brianza lecchese. L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 febbraio. Ad avere la peggio il 65enne alla guida, soccorso e trasportato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Dopo l'iniziale allerta in codice rosso, i soccorsi sono proseguiti in verde: le condizioni dell'automobilista non sarebbero dunque gravi. L'incidente è avvenuto in via Ceregallo. Sul posto, insieme all'equipaggio della Croce Bianca di Besana inviato dal 118, anche i Vigili del Fuoco dal Comando di Lecco e dal distaccamento di Merate. Allertati inoltre i Carabinieri. L'intervento di soccorso e messa in sicurezza è durato circa un'ora.