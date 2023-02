Auto ritrovata a Rivabella: a bordo una donna morta

Macabro ritrovamento all'alba a Rivabella. Intorno alle 7 del mattino gli operai al lavoro nella zona del campeggio hanno rinvenuto un'automobile - una Fiat Panda - con le ruote in acqua nella frequentata zona di via alla Spiaggia: al suo interno il corpo senza vita di una donna intorno ai quarant'anni. Sul posto si sono portati i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, unitamente a un'automedica fatta arrivare dall'ospedale, ai vigili del fuoco - sommozzatori milanesi compresi - e ai carabinieri. Le varie squadre non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, ritrovata sui sedili posteriori.

I militari hanno raccolto i vari elementi necessari e hanno aperto le indagini per stabilire quali sono state la cause del decesso, senza poter escludere alcuna ipotesi a priori.