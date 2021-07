Intercettato a bordo di un'auto rubata: denunciato dalla Polizia

La Polizia ha denunciato un 26enne pluripregiudicato intercettato a bordo di una macchina rubata. I fatti risalgono alla giornata di ieri, mercoledì 7 luglio, quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione del transito, nel comune di Lecco, di un veicolo rubato a Saronno. Gli agenti della Squadra Volanti, congiuntamente al personale della Mobile, ricevuta la nota radio si sono subito messi alla ricerca della vettura cercando di ricostruire il probabile tragitto intrapreso dal ladro.

L'intuizione si è rivelata corretta e i poliziotti sono presto riusciti a intercettare l’auto rubata nei pressi dello svincolo di Molteno della Statale 36, dove il veicolo stava sfrecciando ad alta velocità. Tuttavia, intimatogli l’alt, il soggetto alla guida, vistosi scoperto, ha desistito dalla fuga e la macchina è stata così fermata in sicurezza.

Il conducente, identificato per K.R., classe 1995 di origine marocchina, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e irregolare sul territorio nazionale, è stato quindi accompagnato in Questura e successivamente denunciato per il reato di furto aggravato. Inoltre, data la sua posizione irregolare, nei suoi confronti del ladro è stato emesso un ordine di lasciare il territorio nazionale da parte del Questore. La macchina, in buone condizioni, è stata restituita al proprietario.