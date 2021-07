Viaggiava su un'auto rubata nel Lecchese: tedesco finisce nei guai

Guai per un uomo che, a distanza di poche ore, è stato trovato a bordo di due auto rubate. Per questo motivo la Polizia di Stato di Genova ha sottoposto a fermo un 34enne tedesco, pluripregiudicato e senza fissa dimora, per il reato di ricettazione.

La ricostruzione

Come riferito dai colleghi di GenovaToday.it, dopo le 11 di lunedì 19 luglio gli agenti delle volanti dell'ufficio prevenzione generale (Upg), durante il controllo del territorio, hanno notato una vettura transitare in via Branega, che, alla vista degli operatori, ha invertito il senso di marcia con una manovra improvvisa.

Immediatamente bloccato, il conducente è stato sottoposto a controllo ed è emerso che poche ore prima era stato denunciato da un'altra pattuglia dell'Upg per ricettazione poiché trovato a bordo di un'auto rubata in provincia di Lecco. Anche in questo secondo controllo la vettura su cui stava viaggiando è risultata essere di proprietà di una donna residente in provincia di Alessandria la quale, contattata telefonicamente, ha dichiarato che, proprio in quel momento ne stava denunciando il furto.

Il 34enne è stato trasferito nel carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.